

Хабеишвили: Если мы не вынесем Иванишвили силой, ничего не получится

21.05.2025 11:12





«Если мы не вынесем Иванишвили силой, ничего не получится, мы должны это понимать», — заявил в эфире телеканала «ТВ Пирвели» председатель политсовета «Единства — Единого национального движения» Леван Хабеишвили.



По его словам, когда все поймут, что Бидзина Иванишвили не уйдет с перфомансом, тогда будут результаты.



«Когда мы победим Бидзину Иванишвили? Когда мы будем физически готовы. Если мы не победим Иванишвили силой, ничего не получится, и мы должны это понимать, мы должны противопоставить силе силу. Если все поймут, что Бидзина не уйдет с каким-то перформансом и нам придется бороться за свою страну с этими людьми, то я уверен, что этот результат настанет. Я готов что-то сделать с этим мучителем Хареба и сесть за это в тюрьму», — заявил Хабеишвили.







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