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В Грузию не пустили сотрудника представительства ЕС в Тбилиси
23.05.2025 10:34
В Грузию не допустили сотрудника представительства ЕС в Тбилиси Саймона Ванденбрук, сообщают местные СМИ.
21 мая из тбилисского аэропорта Ванденбрука вернули в страну отправления ближайшим рейсом. Причины отказа во въезде не называются. Представительство ЕС ситуацию пока не комментировало.
Саймон Ванденбрук работает в отделе сотрудничества Делегации ЕС в Грузии, которая входит в структуру службы внешних связей Европейского союза (EEAS). В его обязанности входит координация программ помощи, реализация соглашения об ассоциации и развитие политических и экономических связей между ЕС и Грузией.
Инцидент вызвал резкую реакцию среди критиков правящей партии «Грузинская мечта» в Европе. Депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене заявила, что действия грузинского правительства приближаются к политике Александра Лукашенко.
«Режим «Грузинской мечты», который сами грузины называют »русской мечтой», приближается к уровню Лукашенко. Красные линии давно пройдены, но сегодня они пошли еще дальше», — написала она в Facebook.
Юкнявичене вновь призвала Евросоюз ввести санкции против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили и его окружения.
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