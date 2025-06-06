

Грузия не отказывается от курса в НАТО, несмотря на позицию России — глава МИД

06.06.2025 16:09





Грузия не отказывается от намерения вступить в НАТО, несмотря на негативную позицию России и обсуждение возможного отказа от расширения альянса на восток. Об этом заявила министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили в интервью телеканалу «Имеди».



«Отношение России к расширению НАТО – это не новость, и не новость, что мы желаем стать членом альянса и уже столько времени именно там видим наш зонтик безопасности. Именно поэтому мы закрепили это конституционно», — сказала министр.



Бочоришвили подчеркнула, что реализация этой цели зависит не только от Тбилиси, но и от политической воли самих членов НАТО. «Если бы мы могли вступить в НАТО только по собственной воле, мы бы вступили в НАТО в 2008 году, а может быть и раньше», — добавила она.



Ее заявление прозвучало на фоне высказываний спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога, который в интервью ABC признал обоснованность обеспокоенности России по поводу расширения НАТО на восток и допустил, что США готовы обсуждать отказ от этого процесса в рамках переговоров по Украине.



«Грузия сделала все, чтобы быть готовой к членству в НАТО… Чего нам в данном случае не хватает, так это политической воли со стороны НАТО, а не со стороны Грузии», — заявила Бочоришвили, добавив, что Грузия была не менее подготовлена к членству, чем страны Балкан, уже ставшие членами альянса.



После саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году Грузия и Украина получили политическое обещание о будущем членстве, однако конкретных сроков и плана действий по вступлению до сих пор не представлено.



Стремление к членству в альянсе закреплено в конституциях и Украины, и Грузии. Россия за несколько месяцев до вторжения в Украину потребовала, чтобы Киев и Тбилиси отказались от намерения присоединиться к блоку.



На фоне ухудшения отношений с США и ЕС в последние два года вопрос интеграции Грузии в НАТО практически исчез с повестки дня западных столиц. Брюссель и Вашингтон критикуют Тбилиси за отступление от демократии, сближение с Китаем и проведение политики, выгодной Москве.



Источник: Новости - Грузия

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