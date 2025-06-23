Для получения ВНЖ в Грузии иностранцу надо будет приобрести недвижимость на 150 тыс долларов

23.06.2025 22:16





«Для получения вида на жительство сроком на один год, при соответствующей дискреции, иностранному гражданину потребуется приобрести недвижимость в Грузии стоимостью 150 000 долларов США вместо 100 000 долларов США», — об этом на сегодняшнем брифинге заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.



Как отметил Мдинарадзе, условия инвестирования для иностранных граждан немного ужесточаются.



«Третье направление — это направление инвестиционных разрешений. Как вы знаете, если иностранный гражданин приобретает в Грузии недвижимость стоимостью 100 000 долларов, ему может быть выдан вид на жительство сроком на один год. Лишь при соответствующей дискреции, но не во всех случаях. За последние шесть лет такое разрешение, я говорю о виде на жительство, получили 16 000 иностранных граждан, и из них сегодня сохранили вид на жительство только 3 600 человек. Несмотря на это, мы увеличиваем, немного ужесточаем условия инвестирования и вместо 100 000 долларов это будет эквивалент 150 000 долларов, чтобы больше инвестиций приходило и эти условия тоже ужесточались», — заявил Мамука Мдинарадзе.





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