«Занавес демократического будущего Грузии опускается»: в ПАСЕ прошли дебаты по Грузии

27.06.2025 11:21





26 июня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы прошли дебаты, посвящённые ситуации в Грузии. Первым выступил депутат от Великобритании Стивен Гетинс. Он подчеркнул, что само географическое расположение на европейском континенте ещё не делает страну частью Европы. По его словам, принадлежность к Европе предполагает соблюдение прав, закреплённых в Европейской конвенции о правах человека, а защита демократии и прав человека является необходимым условием для членства в европейском сообществе:



«Заключение в тюрьму оппонентов и подавление инакомыслия – это противоположность тому, что эта Ассамблея призвана защищать, и мы должны этому противостоять, и наше послание должно быть таким: да, мы приветствуем все европейские государства, но они должны играть по правилам. В этой связи, г-н президент, я хотел бы напомнить о нашей резолюции №2006 этого года, в которой мы призвали к немедленному освобождению политических заключенных и выразили обеспокоенность по поводу задержаний и злоупотреблений в судебном процессе в Грузии. Стоит вспомнить об этом сейчас».



Еще один депутат из Великобритании, Перран Мун, подчеркнул необходимость введения определенных санкций в отношении ответственных за откат демократии в Грузии:



«Если мы серьезно настроены поддержать тех, кто мужественно противостоит политическим преследованиям в Грузии, мы должны преследовать ответственных за эти репрессии не только на словах, но и на деле. Это означает заморозку их активов, ограничение доступа к западному образованию и институтам, а также лишение возможности проводить отпуск за границей – до тех пор, пока они разрушают демократию у себя дома. Так называемый закон «О регистрации иностранных агентов» криминализирует незарегистрированные НПО, а закон «о партиях-правопреемниках» запрещает оппозиционные партии перед местными выборами в октябре».



Депутат отметил, что Соединенное Королевство уже ввело санкции против судей, министров и представителей полиции за их соучастие в коррупции и репрессиях. Он подчеркнул, что «занавес опускается над демократическим будущим Грузии», и именно сейчас, когда «грузинский народ нуждается в нас как никогда прежде», нельзя «поворачивать к нему спиной».



Между тем, во время своего выступления украинский депутат Алексей Гончаренко подчеркнул, что Грузия, наряду с пятью другими странами, не присоединилась к соглашению о создании специального трибунала за преступления, совершенные против Украины:



«Вы знаете, что шесть государств-членов не подписали это соглашение, и одна из шести стран – Грузия. И сама Грузия является жертвой российской агрессии. 20% территории Грузии оккупировано Россией, почти такая же часть, как и Украина. Поэтому возникает вопрос: на кого на самом деле работает грузинское правительство? Кто их хозяева, когда они арестовывают лидеров оппозиции? Это не голос грузинского народа. Это шепот Кремля. Грузинский народ заслуживает лидеров, которые будут рядом с ним, а не с господином Владимиром Путиным».



Гончаренко завершил свою речь словами: «Мы должны сделать все возможное, чтобы спасти Грузию от Москвы. Давайте вернем Грузию грузинскому народу. «Да здравствует Грузия!»





В свою очередь австрийский депутат Европарламента Петра Баир рассказала о продолжающихся протестах в Грузии, а также о «репрессивных мерах» и ограничительных законодательных изменениях, используемых против оппозиции и протестующих:



«Наш ответ должен быть четким: наши общие ценности также включают красные линии – арест людей за желание воспользоваться основными правами человека, такими как свобода выражения и свобода слова, абсолютно неприемлем. Это было напоминанием обо всех предварительных условиях, которые мы поставили для возвращения грузинской делегации в Ассамблею. Проблема в том, что на данный момент нет никаких позитивных признаков. Поэтому у меня нет большой надежды на то, что произойдут фундаментальные изменения, и грузинская делегация скоро вернется. Но мы не должны терять надежды и оказывать на них еще большее давление, чтобы они провели новые выборы, расследовали акты насилия против активистов и мирных протестующих и, конечно, освободили политических заключенных».



С подобными заявлениями выступили и несколько депутатов других стран.





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