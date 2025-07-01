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Суд приговорил Нику Гварамия к восьми месяцам лишения свободы


01.07.2025   12:06


Тбилисский городской суд приговорил одного из лидеров партии «Ахали» Нику Гварамия к восьми месяцам тюремного заключения за невыполнение требования парламентской временной следственной комиссии.

Нике Гварамия также запретили занимать должности в течение двух лет.

Решение было недавно оглашено судьей Тбилисского городского суда Джвебе Начкебия.

Сам обвиняемый на судебном заседании не присутствовал.


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