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Суд приговорил Нику Гварамия к восьми месяцам лишения свободы
01.07.2025 12:06
Тбилисский городской суд приговорил одного из лидеров партии «Ахали» Нику Гварамия к восьми месяцам тюремного заключения за невыполнение требования парламентской временной следственной комиссии.
Нике Гварамия также запретили занимать должности в течение двух лет.
Решение было недавно оглашено судьей Тбилисского городского суда Джвебе Начкебия.
Сам обвиняемый на судебном заседании не присутствовал.
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