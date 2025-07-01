Суд приговорил Нику Гварамия к восьми месяцам лишения свободы

01.07.2025 12:06





Тбилисский городской суд приговорил одного из лидеров партии «Ахали» Нику Гварамия к восьми месяцам тюремного заключения за невыполнение требования парламентской временной следственной комиссии.



Нике Гварамия также запретили занимать должности в течение двух лет.



Решение было недавно оглашено судьей Тбилисского городского суда Джвебе Начкебия.



Сам обвиняемый на судебном заседании не присутствовал.





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