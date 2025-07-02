МИД Грузии пытается оправдаться за визит замглавы министра в посольство Ирана

02.07.2025 21:22





Министерство иностранных дел Грузии распространяет заявление в связи с визитом заместителя министра в посольство Ирана и выражением им солидарности.



«13 июня 2025 года Министерство иностранных дел Грузии отреагировало на эскалацию на Ближнем Востоке официальным заявлением. Мы глубоко обеспокоены растущей напряженностью на Ближнем Востоке, которая представляет угрозу региональной безопасности. Мы особенно подчеркиваем важность дипломатических усилий по обеспечению деэскалации и стабильности».



26 июня 2025 года посольство Ирана направило официальную ноту в Министерство иностранных дел в связи с открытием книги соболезнований в посольстве Исламской Республики Иран, а также соответствующая запись была сделана в книге соболезнований, открытой в Тбилиси в связи с гибелью граждан Ирана», — говорится в заявлении.





Заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили посетил мероприятие, посвященное «Памяти мучеников, погибших в результате нападения израильского режима» в посольстве Ирана в Тбилиси, и выразил солидарность Ирану.



Посольство Ирана опубликовало эту информацию сегодня.



Посольство Израиля выразило обеспокоенность по этому поводу и написало в письме, направленном «Формуле»: «Мы были обеспокоены, когда узнали, что заместитель министра иностранных дел Грузии посетил мероприятие солидарности в посольстве Ирана в Тбилиси. В то время, когда Запад осуждает атаки Ирана на гражданское население Израиля и поддерживает усилия по прекращению его ядерных и геноцидных амбиций, крайне разочаровывает тот факт, что заместитель министра иностранных дел участвует в таком мероприятии. Это морально неправильно».





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