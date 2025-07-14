Великобритания рассматривает задержание усиление репрессий в Грузии как свидетельство разрушения демократии

14.07.2025 13:21





Министр иностранных дел Соединенного Королевства и другие европейские партнеры призвали власти Грузии освободить несправедливо задержанных политиков, журналистов и активистов, отменить репрессивное законодательство и включиться в национальный диалог со всеми соответствующими сторонами, чтобы найти выход из сложившегося положения, - об этом в видеообращении заявил посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд.



По его словам, правительство Великобритании рассматривает задержание журналистов и усиление репрессий в отношении критиков как свидетельство разрушения демократии в Грузии.



«Соединенное Королевство гордится тем, что является членом коалиции свободы СМИ, которая глобально защищает права независимых журналистов. Многие члены коалиции особенно обеспокоены ухудшением ситуации со свободой СМИ в Грузии, в том числе политически мотивированным процессом журналистки Мзии Амаглобели из-за критики властей. Правительство Соединенного Королевства, как и многие европейские партнеры, рассматривает задержание журналистов, произвольные задержания и растущие репрессии в отношении других критиков как свидетельство разрушения демократии в Грузии, что противоречит европейским нормам и ценностям.



Поэтому министр иностранных дел Соединенного Королевства и другие европейские партнеры призвали власти Грузии освободить несправедливо задержанных политиков, журналистов и активистов, отменить репрессивное законодательство и включиться в национальный диалог со всеми соответствующими сторонами, чтобы найти выход из сложившегося положения», - заявил Гарет Уорд .





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