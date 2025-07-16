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Фишер: Посмотрим, каков будет ответ властей Грузии на письмо Еврокомиссии


16.07.2025   12:20


«По решению правительства Грузии, с начала 2024 года страна начала быстро отдаляться от Европейского союза по всем фундаментальным направлениям», — заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер.

По его словам, отношения между Грузией, ЕС и Германией переживают глубокий кризис, и ключ к выходу из него находится в самой Грузии.

«С начала 2024 года, по решению правительства Грузии, страна начала стремительно отдаляться от ЕС во всех ключевых сферах. Отношения с Европейским союзом и Германией находятся в глубоком кризисе. Я не уверен, что из этого есть выход. Ключ к решению — в самой Грузии, и только в Грузии. С момента обретения Грузией независимости мы были хорошими и надёжными партнёрами для этой страны. Мы хотим продолжать быть такими, но только в том случае, если Грузия тоже хочет быть надёжным партнёром для нас. Безвизовый режим — это привилегия, которая зависит от соблюдения определённых условий. Сейчас Еврокомиссия задала Грузии вопрос: продолжают ли соблюдаться эти условия? Посмотрим, какой будет ответ со стороны властей Грузии и на основе этого мы примем соответствующее решение», — заявил Петер Фишер.


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