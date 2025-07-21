Глава МИД Азербайджана посетит Грузию с официальным визитом

21.07.2025 17:54





Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов совершит официальный визит в Грузию.



Как сообщает МИД Грузии, 22 июля министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретится с главой МИД Азербайджана.



В рамках визита Джейхун Байрамов проведет встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Шалвой Папуашвили.



Джейхун Байрамов возложит венок к Мемориалу героям, павшим за единство Грузии, а также почтит память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева у его монумента в Тбилиси.



Кроме того, 21 июля 2025 года в Тбилиси пройдут очередные политические консультации на уровне заместителей министров между министерствами иностранных дел Грузии и Азербайджана.





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