Мэтью Брайза: Грузия в кризисе, она больше не европейская страна

25.07.2025 11:05





«Грузия в кризисе, она больше не европейская страна, она всё меньше и меньше интересует Европу и США, она находится в орбите России, Грузия катится по нисходящей спирали» — об этом бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Мэтью Брайза заявил в интервью Independence Avenue Media.



По его словам, Грузия больше не считается членом европейской семьи.

«

Что касается Грузии, то она переживает кризис. Грузия уже не та, что была. Это уже не европейская страна, стремящаяся к членству в трансатлантическом сообществе. Она застряла, и в этом, конечно же, участвует Россия, не без помощи некоторых людей в Тбилиси. Грузия уже является неотъемлемой частью Южного Кавказа и Срединного коридора. Однако она становится всё менее интересной для Европы и США. Она не идёт по пути ассоциации с Европейским союзом. Её больше не считают полноправным членом трансатлантической семьи или даже членом европейской семьи. Её правительство заявило, что прекратит эти усилия по ассоциации.



Европейский союз ввёл санкции и дал ясно понять, что не считает нынешнее грузинское правительство дружественным. Думаю, грузинское правительство думает так же. Существует также высокая вероятность того, что граждане Грузии потеряют безвизовый режим с Европейским союзом. Таким образом, Грузия полностью отключена от европейской геополитической игры и переходит в орбиту России. Таким образом, Грузия полностью отрезана от европейской геополитической игры и... Полностью попали в орбиту России.



Когда грузинские лидеры говорят нелепые вещи вроде «американцы и европейцы пытаются открыть новый фронт и втянуть Грузию в войну», это наглая ложь и элемент антизападной пропаганды, показывающий, что правительство — марионетка Москвы. Никто не хочет иметь дело с таким правительством. Ему не доверяют. Кто будет инвестировать в Грузию в такой ситуации? Никто.



Грузия катится по наклонной. Я очень люблю эту страну. Мне трудно это говорить, но многое из того, чего добились грузины, разрушается. Восстановить их будет очень сложно, легко разрушить», — сказал Мэтью Брайза.





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