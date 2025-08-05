Дональд Туск: Варшава рассматривает возможность ограничения безвиза, включая граждан Грузии и Армении

05.08.2025 16:58





Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава рассматривает возможность ограничения безвизового въезда для граждан ряда стран, в том числе Грузии и Армении. Об этом сообщают польские СМИ.



Премьер-министр сделал это заявление после того, как стало известно, что гражданин Колумбии, обвиняемый в поджоге в Варшаве в мае 2024 года, действовал по заданию российской разведки.



По его словам, в настоящее время обсуждается ограничение действия правил свободного передвижения в Шенгенской зоне для граждан нескольких стран — в том числе Грузии, Армении, Венесуэлы и Колумбии.



Туск пояснил, что граждане стран бывшего Советского Союза «по понятным причинам» более уязвимы к вербовке со стороны российских спецслужб. Он также указал на «проблемы с преступностью», связанные с гражданами Грузии, подчеркнув при этом, что «речь ни в коем случае не идёт о национальных чертах, а о деятельности организованных преступных группировок».



По его словам, Польша будет выдворять из страны всех, кто нарушает закон.



Напомним, 29 июля глава польского правительства сообщил, что в стране были задержаны 32 человека, подозреваемые в связях с российскими спецслужбами. Среди них — россияне, украинцы и один гражданин Колумбии.





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