

В Тбилиси проходит акция против полицейского беспредела

18.01.2025 18:23





"Долой полицейский режим", "Огонь олигархии!", "Свободу узникам режима!" – под такими лозунгами проходит акция-шествие от станции метро "Сараджишвили".



По заявлениям участников акции, они дойдут шествием до одного из зданий полиции, расположенного в районе ТЭВЗ, и таким образом "заявят о своем протесте против полицейского режима", установившегося в стране.



Участники акции также пояснили, что пригород столицы как места проведения акции протеста был выбран ими сознательно, так как "ощущается неравноправная среда между центром и периферией, соответственно, очень важно, чтобы протест охватил все районы Тбилиси, а также все города Грузии".



"Мы собрались здесь протии полицейского насилия, против того социального насилия, которое усиливает этот полицейский режим", - заявили участники шествия.



По их словам, протесты в стране не завершатся до тех пор, пока не будут удовлетворены следующие требования: освобождение всех задержанных в ходе акций протеста и назначение повторных парламентских выборов.





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