

В Тбилиси произошло столкновение между протестующими и сотрудниками полиции

18.01.2025 18:26





Перед отделением полиции Тбилисского района Темка произошло столкновение между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов.



По имеющейся информации, несколько участников акции протеста были задержаны полицией за ношение масок, что стало причиной противостояния.



По словам заместителя начальника Главного управления патрульной полиции Гоги Меманишвили, точное количество задержанных выяснится позже.





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