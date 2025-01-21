

Около 200 сотрудников компании «SOCAR» объявили забастовку в Батуми

21.01.2025 23:29





В Батуми около 200 сотрудников компании «SOCAR» объявили забастовку с требованием повышения заработной платы, сообщает Batumelebi.



Забастовка затронула специалистов, мастеров и сотрудников различных подразделений. По их словам, уже много лет они получают минимальную зарплату, которая не соответствует объёму их труда.



«Мы не затрагиваем аварийную службу, чтобы абоненты не столкнулись с проблемами, но остальные подразделения бастуют. Нас примерно 200-250 человек.



Десять дней назад мы направили администрации письменное обращение с требованием повысить зарплату, но получили отказ. Нам заявили, что зарплаты определяются решением Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC), и что до 2028 года никаких изменений не будет.



Нам угрожают: «Не нравится — уходите, оштрафуем, заставим вас платить».

Зачем нас запугивать? Мы мирно протестуем и отстаиваем свои трудовые права.



Они говорят: ««Нам тоже тяжело, у нас тоже низкие зарплаты»“. Тогда откуда берутся такие дорогие автомобили? Почему каждый год покупаются новые машины? Какая у них зарплата, если за год они могут это позволить? Я работаю здесь уже семь лет, но не могу купить машину, если они не могут принести деньги в свою семью, как мы, откуда берутся эти джипы 2024 года?» — делится один из бастующих, Руслан Кагбададзе.



По его словам, количество абонентов увеличивается с каждым днём, но зарплата не растёт.



«У нас не хватает кадров. Каждый день кто-то увольняется из-за низкой зарплаты. Новички не приходят, замены нет, и нам приходится выполнять работу ушедших сотрудников.



Наш труд очень тяжёлый. Сходы земли, аварии — мы реагируем на все случаи. А зарплаты у нас унизительные — 1080 лари ($380) для специалиста, который работает в дождь и снег.



Когда спрашиваешь об этом, на нас начинают нападать. Постоянно повторяют, что GNERC не разрешает. Но это они руководители, они должны решать эти проблемы с GNERC.



Мы не просим чего-то невозможного. У нас нет зарплат в 2000 лари, и мы не требуем увеличения на 5000₾. Мы лишь хотим, чтобы зарплаты повысили до уровня, который устранил бы недовольство», — говорит Кагбададзе.



Забастовщики также заявляют, что за каждую ошибку их штрафуют на 20 лари, что отражается на их доходах.

«Мы работаем на чужих участках, чтобы не возникло проблем, но если допустим ошибку в учёте 600 абонентов и хоть один не учтём правильно, нас штрафуют на 20 лари. И это при том, что компания уже много лет не оплачивает переработки», — добавляет он.



Если компания «SOCAR» не удовлетворит их требования, забастовка продолжится.



«Мы, 200-250 человек, договорились, что будем бастовать и не продолжим работу. За наш труд мы должны получать хотя бы 1500 лари», — отмечает Мамука Диасамидзе.



Отар Квачадзе, ещё один участник забастовки, говорит, что профсоюз не интересуется их проблемами:



«Мы платим взносы профсоюзу, за счёт которых председатель получает зарплату, но он ни разу не интересовался нашими проблемами. Даже не спрашивал, почему мы пишем эти обращения. Сегодня я впервые узнал, кто является председателем профсоюза. Раньше у нас с ним не было ни одной встречи, хотя он должен быть активным защитником наших трудовых прав.



Мы несём ответственность за жизнь людей. Например, я занимаюсь предупредительными работами, и если я допущу ошибку, меня привлекут к уголовной ответственности. Но при такой огромной ответственности наша минимальная зарплата просто недопустима.



Если так будет продолжаться, мы перестанем платить взносы. Для нас 1% зарплаты — незначительная сумма, но для них это будет серьёзной потерей."



Пресс-служба компании «SOCAR» заявила, что ответит на вопросы в письменной форме, но отметила, что компания регулируется и не может менять зарплаты без согласия GNERC.





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