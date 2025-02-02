

Оппозиционная акция в Тбилиси начинается на фоне беспрецедентной мобилизации силовиков

02.02.2025 17:18





Антиправительственная акция у торгового центра Tbilisi Mall, участники которой намерены перекрыть автомобильное движение на въезде и выезде из Тбилиси, начинается на фоне беспрецедентной мобилизации силовиков.



По информации корреспондента «Эха Кавказа», силовики выстраиваются вдоль ограждений, чтобы не дать протестующим перейти на проезжую часть.



Часть демонстрантов планирует добраться до места проведения акции шествием от Свободного университета, где также стянуты сотни полицейских.



Заявленная локация акции – участок автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, имеющий международное значение. МВД Грузии неоднократно предупреждало организаторов о недопустимости блокировки дорог.



Напомним, что правительство «Грузинской мечты» 31 января внесло изменения в законодательство, добавив «дороги международного и внутреннего значения» в перечень стратегических объектов. Власти заявляют, что перекрытие трассы у Tbilisi Mall подпадает под статью 222 Уголовного кодекса Грузии (захват или блокирование учреждений телерадиовещания или связи либо стратегических объектов или объектов особого значения), предусматривающую наказание в виде исправительных работ или лишения свободы на срок до двух лет. Если то же действие совершено группой лиц или повторно, санкции ужесточаются – до четырёх лет лишения свободы.





Акция была анонсирована в фейсбук-группе «Даитове», в домах администраторов которой в субботу прошли обыски.



Час назад МВД распространило второе предупреждение относительно акции, запланированной на въезде в Тбилиси 2 февраля. Первое предупреждение ведомство обнародовало вечером 1 февраля. Оно касается запланированной акции, которая проходит у «Тбилиси Молла» и может парализовать автодорогу. После анонсирования акции государство в спешном порядке приняло закон, согласно которому перекрытие дорог стало уголовно наказуемо.



В заявлении МВД говорится:



"Еще раз напоминаем участникам и организаторам акции, что согласно постановлению правительства Грузии № 361 от 23 октября 2024 года «Об утверждении перечня объектов стратегического и/или особого значения», автомобильные дороги международного значения значения – объекты стратегического и/или особого значения.



Согласно статье 222 УК блокирование стратегического или специального объекта является наказуемым деянием, предусматривающим лишение свободы на срок до 2 лет, а совершение указанного действия в группе - лишением свободы на срок от 2 до 4 лет. лет", - говорится в сообщении МВД 2 февраля 2014 года.





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