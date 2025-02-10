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Звезда грузинского джаза Нино Катамадзе оказалась на скамье подсудимых
10.02.2025 13:36
Звезда грузинского джаза Нино Катамадзе обвиняется в нарушении правил проведения манифестаций.
Полиция составила протоколы об административных правонарушениях для девяти участников протестной акции у дома судьи в Кутаиси. Акция у дома председателя следственной коллегии Кутаисского апелляционного суда Малхаза Окропирашвили проходила 26 января – в ответ на отказ рассмотреть апелляцию по делу журналистки Мзии Амаглобели.
Кроме Катамадзе, протоколы составлены на редактора «Мтис амбеби» Гелу Мтивлишвили, лауреата Национальной премии учителя, педагога Ладо Апхазава, журналистов Хвичу Вашакмадзе и Эку Кухалашвили, психологов Кетеван Пилаури и Майю Цирамуа, гражданскую активистку Ирину Зарандия и оппозиционного депутата горсовета Ланчхути Гиви Цинцадзе.
Всем им грозит штраф или административный арест.
Судебное заседание состоится в понедельник, 10 февраля в Кутаисском городском суде.
Когда обвиняемые заходили в зал суда, Нино Катамадзе запела гимн Грузии.
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