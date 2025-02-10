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Суд оштрафовал участников митинга в Кутаиси на 5000 лари


10.02.2025   18:24


Кутаисский городской суд оштрафовал на 5000 лари девять человек, проведших акцию протеста возле резиденции судьи Кутаисского апелляционного суда Малхаза Окропирашвили.

Гела Мтивлишвили, Нино Катамадзе, Владимир Апхазава, Хвича Вашакмадзе, Кетеван Филаури, Майя Цирамуа, Ирина Зарандия, Гиви Цинцадзе и Эка Кухалашвили могут обжаловать решение в Апелляционном суде в течение десяти дней.

Всем девятерым предъявлены обвинения по статье 174 части 1 Кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, что вышеуказанные лица провели акцию протеста возле дома судьи Кутаисского апелляционного суда Малхаза Окропирашвили в связи с тем, что судья не принял на рассмотрение решение Батумского городского суда по делу Мзии Амаглобели.


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