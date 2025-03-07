

100 дней непрерывного протеста - в Тбилиси и регионах запланировано проведение ряда акций

07.03.2025 11:45





На сотый день непрерывного протеста, в Тбилиси и регионах запланировано проведение ряда акций. «До конца!» – под таким лозунгом сегодня граждане соберутся у здания законодательного органа Грузии.



«На сотый день массового протеста на проспекте Руставели соберется очень много граждан Грузии.



Мы в очередной раз потребуем отставки оккупационного режима и покажем всем, чтобы мы не намерены мириться с узурпацией власти и установлением диктатуры! Мы будем бороться до конца и не допустим, чтобы у страны было украдено будущее!



Важно, чтобы нас было много, поэтому мы распространяем эту информацию, пригласите на «ивент» всех своих друзей, знакомых и соратников»,- говорится в заявлении организаторов.



Что касается полного распорядка, он выглядит следующим образом:



7 марта – 100-ый день;



18:00 - Акция/шествие: Архитекторы за солидарность!



Тбилисская мэрия;



19:00 – Совместная акция/шествие студентов. лекторов и профессоров.



1-ый корпус ТГУ;



19:00 – Протест у Общественного вещателя Грузии.



19:00 - Шествие: Свободу узникам совести!



Со двора Первого канала (ул. Костава 68)



20:00 – Сотый день протеста: До конца! – у здания парламента;



21:00 – Публичная лекция протестной аудитории – у памятника Ильи и Акакия;



21:30 – Публичная дискуссия: 100-ый день борьбы с русским режимом - достижения, вызовы, дальнейшие шаги – перед здания Музея изобразительного искусства Грузии;



Ахмета



17:00 - Протеста: Сотый день протеста – у мэрии;



Гори



17:00 – Свободу узникам режима и назначение новых выборов! – у здания местного Собрания;



Ахалцихе



18:00 - Протест – у памятника Шота Руставели;



Батуми



19:00 – На службе Родине! – у здания Конституционного суда Грузии;



Зугдиди



18:00 – Борьба до победы! – у здания Окружной администрации;



Телави



18:00 – Непрерывный протест в Телави – у Мэрии;



Кутаиси



18:00 – Здесь борется Грузия! 100-ый день непрерывного протеста! – у Мэрии;



Чхороцку



20:00 – Осмелься на ежедневный протест! – у Мэрии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





