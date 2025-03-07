Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

100 дней непрерывного протеста - в Тбилиси и регионах запланировано проведение ряда акций


07.03.2025   11:45


На сотый день непрерывного протеста, в Тбилиси и регионах запланировано проведение ряда акций. «До конца!» – под таким лозунгом сегодня граждане соберутся у здания законодательного органа Грузии.

«На сотый день массового протеста на проспекте Руставели соберется очень много граждан Грузии.

Мы в очередной раз потребуем отставки оккупационного режима и покажем всем, чтобы мы не намерены мириться с узурпацией власти и установлением диктатуры! Мы будем бороться до конца и не допустим, чтобы у страны было украдено будущее!

Важно, чтобы нас было много, поэтому мы распространяем эту информацию, пригласите на «ивент» всех своих друзей, знакомых и соратников»,- говорится в заявлении организаторов.

Что касается полного распорядка, он выглядит следующим образом:

7 марта – 100-ый день;

18:00 - Акция/шествие: Архитекторы за солидарность!

Тбилисская мэрия;

19:00 – Совместная акция/шествие студентов. лекторов и профессоров.

1-ый корпус ТГУ;

19:00 – Протест у Общественного вещателя Грузии.

19:00 - Шествие: Свободу узникам совести!

Со двора Первого канала (ул. Костава 68)

20:00 – Сотый день протеста: До конца! – у здания парламента;

21:00 – Публичная лекция протестной аудитории – у памятника Ильи и Акакия;

21:30 – Публичная дискуссия: 100-ый день борьбы с русским режимом - достижения, вызовы, дальнейшие шаги – перед здания Музея изобразительного искусства Грузии;

Ахмета

17:00 - Протеста: Сотый день протеста – у мэрии;

Гори

17:00 – Свободу узникам режима и назначение новых выборов! – у здания местного Собрания;

Ахалцихе

18:00 - Протест – у памятника Шота Руставели;

Батуми

19:00 – На службе Родине! – у здания Конституционного суда Грузии;

Зугдиди

18:00 – Борьба до победы! – у здания Окружной администрации;

Телави

18:00 – Непрерывный протест в Телави – у Мэрии;

Кутаиси

18:00 – Здесь борется Грузия! 100-ый день непрерывного протеста! – у Мэрии;

Чхороцку

20:00 – Осмелься на ежедневный протест! – у Мэрии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна