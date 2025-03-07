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100 дней непрерывного протеста - в Тбилиси и регионах запланировано проведение ряда акций
07.03.2025 11:45
На сотый день непрерывного протеста, в Тбилиси и регионах запланировано проведение ряда акций. «До конца!» – под таким лозунгом сегодня граждане соберутся у здания законодательного органа Грузии.
«На сотый день массового протеста на проспекте Руставели соберется очень много граждан Грузии.
Мы в очередной раз потребуем отставки оккупационного режима и покажем всем, чтобы мы не намерены мириться с узурпацией власти и установлением диктатуры! Мы будем бороться до конца и не допустим, чтобы у страны было украдено будущее!
Важно, чтобы нас было много, поэтому мы распространяем эту информацию, пригласите на «ивент» всех своих друзей, знакомых и соратников»,- говорится в заявлении организаторов.
Что касается полного распорядка, он выглядит следующим образом:
7 марта – 100-ый день;
18:00 - Акция/шествие: Архитекторы за солидарность!
Тбилисская мэрия;
19:00 – Совместная акция/шествие студентов. лекторов и профессоров.
1-ый корпус ТГУ;
19:00 – Протест у Общественного вещателя Грузии.
19:00 - Шествие: Свободу узникам совести!
Со двора Первого канала (ул. Костава 68)
20:00 – Сотый день протеста: До конца! – у здания парламента;
21:00 – Публичная лекция протестной аудитории – у памятника Ильи и Акакия;
21:30 – Публичная дискуссия: 100-ый день борьбы с русским режимом - достижения, вызовы, дальнейшие шаги – перед здания Музея изобразительного искусства Грузии;
Ахмета
17:00 - Протеста: Сотый день протеста – у мэрии;
Гори
17:00 – Свободу узникам режима и назначение новых выборов! – у здания местного Собрания;
Ахалцихе
18:00 - Протест – у памятника Шота Руставели;
Батуми
19:00 – На службе Родине! – у здания Конституционного суда Грузии;
Зугдиди
18:00 – Борьба до победы! – у здания Окружной администрации;
Телави
18:00 – Непрерывный протест в Телави – у Мэрии;
Кутаиси
18:00 – Здесь борется Грузия! 100-ый день непрерывного протеста! – у Мэрии;
Чхороцку
20:00 – Осмелься на ежедневный протест! – у Мэрии.
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