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В Чиатура продолжается протест шахтеров
11.03.2025 17:28
Акция протеста шахтеров в Чиатуре продолжается уже 12-й день.
Участники акции протеста требуют выплаты им зарплат, выхода компании «Джорджиан Манганез» из Чиатура, передачи управления предприятием государству и создания специального фонда, куда 5% прибыли компании будут перечисляться и использоваться на развитие Чиатура.
По словам участников протеста, альтернативной работы у них нет, у них есть банковские долги, и они остались без каких-либо доходов.
Шахтеры заявляют, что не прекратят протесты, пока их требования не будут выполнены.
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