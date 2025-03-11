

В Чиатура продолжается протест шахтеров

11.03.2025 17:28





Акция протеста шахтеров в Чиатуре продолжается уже 12-й день.



Участники акции протеста требуют выплаты им зарплат, выхода компании «Джорджиан Манганез» из Чиатура, передачи управления предприятием государству и создания специального фонда, куда 5% прибыли компании будут перечисляться и использоваться на развитие Чиатура.



По словам участников протеста, альтернативной работы у них нет, у них есть банковские долги, и они остались без каких-либо доходов.



Шахтеры заявляют, что не прекратят протесты, пока их требования не будут выполнены.







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