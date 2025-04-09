|
|
|
УЕФА вынес Грузии дисциплинарное наказание
09.04.2025 21:38
Сегодня Дисциплинарный комитет УЕФА вынес окончательное решение в связи с инцидентом, произошедшим в матче с Арменией, и наказал Федерацию футбола Грузии одним матчем без зрителей и штрафом в размере 40 тысяч евро.
«Согласно решению УЕФА, Федерация футбола Грузии оштрафована на 40 тысяч евро за выход болельщиков на поле, использование лазерного освещения и пиротехники, а также блокирование выходов, а сборная Грузии проведет один домашний матч без зрителей», — отмечает Федерация футбола Грузии.
Данная дисквалификация не будет распространяться на отборочные матчи чемпионата мира и коснется матчей, проводимых в рамках Лиги Наций, цикл которых начнется в следующем году.
Соответственно, в сентябре сборная Грузии проведет отборочные матчи чемпионата мира против Турции и Болгарии на заполненной «Динамо-Арене».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна