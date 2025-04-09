

УЕФА вынес Грузии дисциплинарное наказание

09.04.2025 21:38





Сегодня Дисциплинарный комитет УЕФА вынес окончательное решение в связи с инцидентом, произошедшим в матче с Арменией, и наказал Федерацию футбола Грузии одним матчем без зрителей и штрафом в размере 40 тысяч евро.



«Согласно решению УЕФА, Федерация футбола Грузии оштрафована на 40 тысяч евро за выход болельщиков на поле, использование лазерного освещения и пиротехники, а также блокирование выходов, а сборная Грузии проведет один домашний матч без зрителей», — отмечает Федерация футбола Грузии.



Данная дисквалификация не будет распространяться на отборочные матчи чемпионата мира и коснется матчей, проводимых в рамках Лиги Наций, цикл которых начнется в следующем году.



Соответственно, в сентябре сборная Грузии проведет отборочные матчи чемпионата мира против Турции и Болгарии на заполненной «Динамо-Арене».





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