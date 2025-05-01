

В Чиатуре продолжается протест шахтеров

01.05.2025 15:13





В Чиатуре проходит митинг, посвященный Дню международной солидарности трудящихся. Протестующие выражают солидарность с четырьмя задержанными шахтерами и людьми, объявившими голодовку. По словам участников протеста, сегодня в знак солидарности был приостановлен учебный процесс в общеобразовательных школах Чиатура.



Поддержать шахтеров в Чиатура приехали правозащитники и представители неправительственных организаций, к протесту присоединились и местные жители.



На митинге шахтеры заявили, что против участников протеста разворачивается черный пиар. Как отметили выступавшие на митинге, они не исключают, что директор шахты «Шукрути» нанес себе телесные повреждения с целью последующего ареста активистов протеста.



В центре Чиатуры мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.



Для справки, полиция арестовала четырех человек по обвинению в умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью в связи с инцидентом, произошедшим в Чиатура 28 апреля.



По данным МВД, «следствием установлено, что обвиняемые применили физическое насилие к директору рудника «Шукрути» муниципалитета Чиатура Т.К., 1982 года рождения, и нанесли ему телесные повреждения различных частей тела. Сотрудники скорой медицинской помощи доставили Т.К. в медицинское учреждение, где ему была оказана соответствующая медицинская помощь».



Сегодня в Кутаисском городском суде состоится судебный процесс над четырьмя задержанными шахтерами, где будет рассмотрен вопрос об избрании им меры пресечения.







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