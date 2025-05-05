

Ожидаемая продолжительность жизни в Грузии составляет 79,3 года для женщин и 70,5 года для мужчин

05.05.2025 11:04





Ожидаемая продолжительность жизни в Грузии составляет 79,3 года для женщин и 70,5 года для мужчин. Об этом говорится в обновленных данных о численности населения Грузии, опубликованных Национальной статистической службой.



В частности, по официальным данным, ожидаемая продолжительность жизни в стране в 2024 году практически не изменилась и составила 74,9 года, в том числе у мужчин — 70,5 года, у женщин — 79,3 года.



Напомним, что по данным Службы статистики Грузии, по состоянию на 1 января 2025 года численность населения Грузии составляла 3 704 500 человек, что на 9,9 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.



При этом по состоянию на 1 января 2025 года численность мужчин составляла 1 780 600 человек, а численность женщин — 1 923 900 человек. При этом 48 процентов населения Грузии составляют мужчины, а 52 процента — женщины.



Ожидаемая продолжительность жизни — это количество лет, которое проживет среднестатистический человек из поколения при условии, что уровень смертности в каждом возрасте останется таким же, как и в данный период.





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