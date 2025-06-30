Протест на строительстве объездной дороги Кобулети–Батуми: рабочие перекрыли офис компании

30.06.2025 20:10





После двухнедельной паузы рабочие, занятые на строительстве объездной дороги Кобулети–Батуми, вновь возобновили протестные акции. На этот раз они заблокировали вход в офис компании, выполняющей строительные работы. По словам участников акции, их главное требование остаётся прежним — выплата заработной платы за уже выполненные работы.



Рабочие заявляют, что несмотря на многочисленные обещания со стороны компании, они до сих пор не получили деньги. Речь идёт о более чем 700 сотрудниках, которые уже несколько месяцев ожидают выплат.



По данным протестующих, терпение исчерпано, и они требуют немедленного реагирования со стороны как компании, так и государственных структур.





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