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Протест на строительстве объездной дороги Кобулети–Батуми: рабочие перекрыли офис компании


30.06.2025   20:10


После двухнедельной паузы рабочие, занятые на строительстве объездной дороги Кобулети–Батуми, вновь возобновили протестные акции. На этот раз они заблокировали вход в офис компании, выполняющей строительные работы. По словам участников акции, их главное требование остаётся прежним — выплата заработной платы за уже выполненные работы.

Рабочие заявляют, что несмотря на многочисленные обещания со стороны компании, они до сих пор не получили деньги. Речь идёт о более чем 700 сотрудниках, которые уже несколько месяцев ожидают выплат.

По данным протестующих, терпение исчерпано, и они требуют немедленного реагирования со стороны как компании, так и государственных структур.


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