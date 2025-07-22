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20,1% граждан России, находящихся в Грузии, уже считаются резидентами Грузии


22.07.2025   15:57


20,1% граждан России, находящихся в Грузии, считаются резидентами Грузии. Об этом говорится в опубликованных Национальным банком данных о доходах от международных поездок.

«По состоянию на 30 июня 2025 года 20,1% граждан России, находящихся в Грузии, считаются находящимися в Грузии более 1 года или намеревающимися находиться в Грузии более 1 года. Согласно методологии Международного валютного фонда, они являются резидентами Грузии, и их расходы не включаются в доходы от международных поездок», — говорится в сообщении Национального банка.

По данным Национального банка, доходы от международных поездок в январе-июне 2025 года составили 1,971 млрд долларов США. Примечательно, что среди отдельных стран Грузия получила наибольший доход от российских путешественников. В частности, в январе-июне 2025 года российские туристы потратили в Грузии 307,8 млн долларов США. Второе место по доходам от туризма занимают страны Евросоюза с 277,1 млн долларов США.


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