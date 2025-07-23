Апелляционный суд оставил в силе пожизненный приговор убийце трансгендерной женщины в Тбилиси

23.07.2025 15:09





Апелляционный суд Тбилиси 21 июля оставил в силе приговор к пожизненному заключению Беке Джаиани, осужденному за убийство трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе. Об этом сообщает прокуратура Грузии.



Приговор Джаиани вынесли 16 апреля. Мужчину признали виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью. Мотив — нетерпимость, связанная с гендерной идентичностью жертвы. Защита Беки Джаиани обжаловала это решение в Апелляционном суде.



Контекст. Убийство произошло 18 сентября 2024 года. Кесарию Абрамидзе обнаружили в (https://t.me/paperkartuli/15629) собственной квартире в Тбилиси со множеством ножевых ранений.







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