Умер кинорежиссёр Эльдар Шенгелая

04.08.2025 10:25





На 93-м году жизни скончался советский и грузинский кинорежиссёр, сценарист, педагог и политик Эльдар Шенгелая. Об этом сообщили грузинские СМИ со ссылкой на «Фонд Нато Вачнадзе».



Шенгелая родился 26 января 1933 года в Тбилиси. В 1958 году окончил peжиcсёpcкий факультет ВГИКа, мастерскую Сергея Юткевича. Его однокурсниками были Александр Курочкин, Эдуард Абалян и Алексей Сахаров. В 1958—1960 годах работал режиссёром киностудии «Мосфильм», с 1960 года — режиссёр киностудии «Грузия-фильм».



В 1968 году снял трагикомедию «Необыкновенная выставка» по дипломному сценарию Резо Габриадзе; по мнению авторов издания «Кино. Энциклопедический словарь», начиная с этой картины, «исходной точкой эмоциональной оценки интересующих режиссёра явлений и характеров становится юмор, активной формой выступает смех критикующий, но дружелюбный».



В 1983 году поставил комедийный фильм «Голубые горы, или Неправдоподобная история», выход которого совпал с началом «перестроечных» веяний. Фильм имел благоприятную прессу, получил приз Всесоюзного кинофестиваля в 1984 году, а в 1985 году — Государственную премию СССР.



В 1975—1980 годах вёл режиссёрскую мастерскую в Тбилисском театральном институте им. Ш. Руставели. С 1976 года — 1-й секретарь правления Союза кинематографистов Грузии и секретарь правления Союза кинематографистов СССР. В 1985 году входил в состав жюри XIV Московского международного кинофестиваля. В 1993 году поставил комедию абсурда «Экспресс-информация» (совместного производства Грузии и ФРГ), благожелательно оценённую в фестивальных программах («Тбилиси-93», «Сан-Рафаэль-94»), но практически не имевшую проката.



Был членом КПСС с 1965 года. Вёл активную политическую деятельность: с 1981 по 1990 год — депутат Верховного Совета Грузинской ССР, один из создателей политической оппозиционной организации в Грузии «Народный фронт» (1989), в 1989—1991 годах — народный депутат СССР. С 1990 года — член оппозиционной фракции «Демократический центр». В 1992, 1995, 1999 и 2004 годах избирался в Парламент Грузии (от «Союза граждан Грузии» и «Национального движения – демократов», был председателем парламентской Комиссии по культуре, заместителем председателя парламента.



Он удостоен премии Ленинского комсомола Грузии, ордена Трудового Красного Знамени, Государственной премии СССР, премии имени Шота Руставели, ордена Победы святого Георгия, Золотого ордена святого Георгия, а также звания почётного гражданина Тбилиси.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





