Число украинцев, объявивших голодовку на грузино-российской границе, увеличилось до 11

06.08.2025 13:05





Число голодающих украинцев, которые уже несколько недель находятся в подвальном помещении в нейтральной зоне российско-грузинской границы, возросло до 11 человек. Как сообщало «Эхо Кавказа», голодовка началась 5 августа.



Участники акции требуют, чтобы к ним прибыл консул Украины, были разъяснены причины их задержания, предоставлена возможность либо покинуть территорию Грузии, либо подать заявление на получение международной защиты, проведено медицинское обследование, а также прекращено их, как они утверждают, незаконное удержание.



В Министерстве внутренних дел в беседе с грузинской службой Радио Свобода заявили, что у украинцев, объявивших голодовку, нет претензий к грузинской стороне, и их целью является как можно скорее вернуться на родину при поддержке Красного Креста и посольства Украины.





Напомним, что Россия направляет к российско-грузинской границе заключённых, которые изначально были осуждены на территориях Украины, впоследствии оккупированных Россией. В большинстве случаев они отбывали наказание в российских колониях, куда были вывезены принудительно.



Власти Грузии заявляют, что большинство из этих граждан были осуждены за особо тяжкие преступления, не располагают необходимыми документами для пересечения границы, а их допуск на территорию страны «представляет угрозу».



Би-би-си сообщало, что Молдова также отказалась впускать депортированных из России украинцев, застрявших на грузинской границе.



3 августа украинский Центр противодействия дезинформации опроверг распространённую Москвой информацию об отказе Украины принимать 90 своих граждан с грузинской границы. В Киеве заявили, что украинская сторона системно работает над возвращением граждан — при условии наличия подтверждённого гражданства.



Ранее представитель украинского посольства доставил находящимся на КПП гражданам гуманитарную помощь.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





