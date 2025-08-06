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Число украинцев, объявивших голодовку на грузино-российской границе, увеличилось до 11
06.08.2025 13:05
Число голодающих украинцев, которые уже несколько недель находятся в подвальном помещении в нейтральной зоне российско-грузинской границы, возросло до 11 человек. Как сообщало «Эхо Кавказа», голодовка началась 5 августа.
Участники акции требуют, чтобы к ним прибыл консул Украины, были разъяснены причины их задержания, предоставлена возможность либо покинуть территорию Грузии, либо подать заявление на получение международной защиты, проведено медицинское обследование, а также прекращено их, как они утверждают, незаконное удержание.
В Министерстве внутренних дел в беседе с грузинской службой Радио Свобода заявили, что у украинцев, объявивших голодовку, нет претензий к грузинской стороне, и их целью является как можно скорее вернуться на родину при поддержке Красного Креста и посольства Украины.
Напомним, что Россия направляет к российско-грузинской границе заключённых, которые изначально были осуждены на территориях Украины, впоследствии оккупированных Россией. В большинстве случаев они отбывали наказание в российских колониях, куда были вывезены принудительно.
Власти Грузии заявляют, что большинство из этих граждан были осуждены за особо тяжкие преступления, не располагают необходимыми документами для пересечения границы, а их допуск на территорию страны «представляет угрозу».
Би-би-си сообщало, что Молдова также отказалась впускать депортированных из России украинцев, застрявших на грузинской границе.
3 августа украинский Центр противодействия дезинформации опроверг распространённую Москвой информацию об отказе Украины принимать 90 своих граждан с грузинской границы. В Киеве заявили, что украинская сторона системно работает над возвращением граждан — при условии наличия подтверждённого гражданства.
Ранее представитель украинского посольства доставил находящимся на КПП гражданам гуманитарную помощь.
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