TBC начинает розыгрыш денежных переводов для эмигрантов

TBC предоставляет гражданам Грузии, проживающим за рубежом, возможность принять участие в розыгрыше денежных переводов и выиграть суперприз — 25 000 лари, а также другие денежные призы.

Кампания продлится с 1 октября по 31 декабря включительно, и в ее рамках будет определено 96 победителей.

Для участия в розыгрыше клиенту необходимо отправить на свое имя денежный перевод на сумму не менее 100 единиц через одну из систем денежных переводов (Western Union, Ria, MoneyGram, Intel Express, Rico Gram) и обналичить его в интернет- или мобильном банке TBC. Каждый обналиченный перевод представляет собой дополнительный шанс на победу.

В рамках розыгрыша ежедневно разыгрывается 500 лари, ежемесячно — 5 000 лари, а 31 декабря — главный приз, суперприз в размере 25 000 лари.

Для получения подробной информации перейдите по ссылке: Поощрительный розыгрыш денежных переводов для эмигрантов.