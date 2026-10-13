Реабилитация проспекта Руставели и улицы Костава подорожала на на 147 869 лари

В договор, заключенный между Городской службой развития инфраструктуры мэрии Тбилиси и ООО «Смарт солюшенс», внесены изменения, в результате чего стоимость реабилитационных работ на улицах Руставели и Костава увеличилась на 147 869 лари.

В итоге совокупный бюджет проекта составил 6 673 141 лари вместо 6 525 272 лари.

Согласно документу о соглашении, причиной внесения изменений в договор послужили возникшие в процессе выполнения работ «новые, объективные и непредвиденные технические обстоятельства», определение которых на этапе подготовки первоначальной проектной документации не представлялось возможным.

Согласно документации, в проект внесены технологические корректировки:

• Замена бордюров: вместо первоначально предусмотренного лоткового бордюра в целях повышения устойчивости дорожной части принято решение об устройстве монолитного бетонного бордюра с применением современной техники.

• Новые работы: для бесперебойного функционирования ливневых сетей и их сопряжения с подземной и надземной инфраструктурой в проект добавлены новые компоненты, в том числе демонтаж поврежденного асфальтобетона с вывозом на Глданский полигон отходов, обустройство бордюров класса B-30, установка чугунных рам-решеток, железобетонных колодцев и др.

Как следует из документации, на новые расценки представлен инспекционный отчет ООО «Реалэксперт», а автор проекта согласовал скорректированную документацию.

На основании изменений компании поручено представить увеличенную банковскую гарантию исполнения договора. Соглашение вступило в силу 9 октября 2026 года.