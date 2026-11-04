Кая Каллас: Власти Грузии в настоящее время на пути столкновения с Евросоюзом

В январе нам предстоит больше углубиться в вопрос, касающийся Грузии. Для нас самое главное то, как мы должны ответить, чтобы четко выразить, что поддерживаем грузинский народ и его устремления, показать, что мы не отворачиваемся от грузинского народа, но в то же время это должен быть четкий сигнал властям, что мы не поддерживаем подобную политику, — об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По ее словам, власти Грузии в настоящее время находятся на пути столкновения с ЕС.

«Процесс приостановлен, как мы уже отмечали. Мы поддерживаем грузинский народ и его выбор. В январе у нас состоится более обстоятельная дискуссия по Грузии с министрами иностранных дел касательно того, как лучше помочь людям и их устремлениям в связи с вступлением в ЕС.

Власти Грузии в настоящее время находятся на пути столкновения с Евросоюзом в связи с демократическим откатом. Это очень очевидно. Я имею в виду, что не предпринимаются шаги в правильном направлении. Рассматриваем ли мы в данный момент какой-либо ответ? Об этом говорить рано, поскольку, как я уже сказала, в январе нам нужно больше углубиться в вопрос, связанный с Грузией. Существуют разные взгляды. Для нас самое главное то, как ответить, чтобы ясно продемонстрировать поддержку грузинскому народу и его устремлениям, показать, что мы не поворачиваемся спиной к грузинскому народу, желающему видеть Грузию членом ЕС, но чтобы при этом это был четкий посыл властям, что мы не поддерживаем подобную политику», — заявила Каллас.