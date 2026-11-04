Марта Кос: ситуация в Грузии только ухудшилась
По словам еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос заявила, процесс вступления Грузии в ЕС возобновится лишь в том случае, если власти изменят курс. Об этом она заявила в Брюсселе, 4 ноября, когда был опубликован критический доклад о расширении, касающийся Грузии.
«Ситуация еще больше ухудшилась: налицо серьезный откат демократии, стремительная эрозия верховенства закона и ограничение фундаментальных прав», — подчеркнула Кос.
Еврокомиссар при этом отметила, что европейский путь остается открытым, если власти Грузии вернутся к приверженности демократии, верховенству закона и фундаментальным правам.
«Наша поддержка европейских устремлений грузинского народа остается неизменной», — добавила она.
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