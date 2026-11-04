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Грузия Online
Политика

Каллас: ЕС должен направить Грузии недвусмысленный сигнал, что такой курс мы не поддерживаем

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия совместно с государствами-членами ЕС в январе 2027 года обстоятельно обсудит вопрос Грузии. При этом, по ее словам, среди стран-членов звучат разные мнения.

«В январе вместе с министрами иностранных дел мы обсудим вопрос Грузии — то, как лучше всего поддержать народ и его стремление к членству в Европейском союзе», — заявила Кая Каллас 4 ноября, в день публикации критического отчета Еврокомиссии по Грузии.

Она вновь подчеркнула, что в настоящее время правительство в Тбилиси стоит «на пути конфронтации с ЕС, что обусловлено откатом в демократических процессах», и «очевидно, что шагов в правильном направлении не предпринимается».

Отвечая на вопрос журналистов о возможных дополнительных мерах, Кая Каллас сказала: «Пока рано что-либо говорить», добавив, что именно это станет предметом дискуссии в январе.

«Существуют разные мнения. Для нас главное — отреагировать так, чтобы ясно продемонстрировать поддержку населению Грузии и не отвернуться от людей, желающих вступления страны в ЕС. В то же время мы должны направить недвусмысленный сигнал руководству о том, что подобный курс мы не поддерживаем».

Каллас также добавила, что «в данный момент на столе остаются абсолютно все варианты».

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