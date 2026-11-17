Парулава: Из 27 тендеров на вагоны метро украден 41 миллион лари и от политической ответственности Каха Каладзе уйти не сможет
Мы требуем допросить Каху Каладзе и привлечь к ответственности всех лиц, имевших к этому отношение, включая действующего руководителя транспортной компании Шаркова и его предшественника Мамуку Кобахидзе, — так член управляющего совета «Национального движения» Лаша Парулава откликается на задержание 4 лиц по делу о противоправном завладении 41 105 298 лари из тендера на модернизацию вагонов метро.
По его словам, от политической ответственности за украденный из 27 тендеров 41 миллион лари «Каха Каладзе уйти не сможет!».
«Украдены 41 миллион лари из метро и транспортный коллапс в Тбилиси!
В условиях мэрства Кахи Каладзе по делу о присвоении более 41 миллиона из 145 миллионов лари, выделенных Тбилисскому метро в 27 тендерах в 2017–2024 годах, задержаны четыре лица.
Это версия обвинения прокуратуры, но главные вопросы все еще остаются без ответа.
Леван Хабеишвили годы назад говорил о Геле Дзидзикашвили, коррупции и искусственно завышенных ценах. А сегодня следствие говорит уже о 41 миллионе лари!
Где был Каха Каладзе? Где было руководство транспортной компании? Почему все это не было пресечено своевременно? В Тбилиси транспортный коллапс: на станциях метро «Ахметели», «Руставели», «Площадь Свободы», «Авлабари» и «Марджанишвили» в часы пик пассажиры даже не могут спуститься в метро.
Если бы этот 41 миллион пошел на интересы города, а не на коррупционную схему, можно было бы реально поставить вопрос об управлении пассажиропотоками и обустройстве дополнительных входов и выходов.
Мы требуем допросить Каху Каладзе и привлечь к ответственности всех лиц, имевших касательство, включая действующего руководителя транспортной компании [Георгия] Шаркова и его предшественника Мамуку Кобахидзе.
Из 27 тендеров украден 41 миллион лари, и от этой политической ответственности Каха Каладзе уйти не сможет!» — заявил Лаша Парулава.
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