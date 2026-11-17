«Украдены 41 миллион лари из метро и транспортный коллапс в Тбилиси!

По его словам, от политической ответственности за украденный из 27 тендеров 41 миллион лари «Каха Каладзе уйти не сможет!».

Мы требуем допросить Каху Каладзе и привлечь к ответственности всех лиц, имевших к этому отношение, включая действующего руководителя транспортной компании Шаркова и его предшественника Мамуку Кобахидзе, — так член управляющего совета «Национального движения» Лаша Парулава откликается на задержание 4 лиц по делу о противоправном завладении 41 105 298 лари из тендера на модернизацию вагонов метро.

В условиях мэрства Кахи Каладзе по делу о присвоении более 41 миллиона из 145 миллионов лари, выделенных Тбилисскому метро в 27 тендерах в 2017–2024 годах, задержаны четыре лица.

Это версия обвинения прокуратуры, но главные вопросы все еще остаются без ответа.

Леван Хабеишвили годы назад говорил о Геле Дзидзикашвили, коррупции и искусственно завышенных ценах. А сегодня следствие говорит уже о 41 миллионе лари!

Где был Каха Каладзе? Где было руководство транспортной компании? Почему все это не было пресечено своевременно? В Тбилиси транспортный коллапс: на станциях метро «Ахметели», «Руставели», «Площадь Свободы», «Авлабари» и «Марджанишвили» в часы пик пассажиры даже не могут спуститься в метро.

Если бы этот 41 миллион пошел на интересы города, а не на коррупционную схему, можно было бы реально поставить вопрос об управлении пассажиропотоками и обустройстве дополнительных входов и выходов.

Мы требуем допросить Каху Каладзе и привлечь к ответственности всех лиц, имевших касательство, включая действующего руководителя транспортной компании [Георгия] Шаркова и его предшественника Мамуку Кобахидзе.

Из 27 тендеров украден 41 миллион лари, и от этой политической ответственности Каха Каладзе уйти не сможет!» — заявил Лаша Парулава.