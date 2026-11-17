Махашвили: Чем больше Брюссель будет продолжать капризничать, тем сложнее ему будет представить себя на Южном Кавказе
Если Марта Кос хочет продолжать прикидываться непонимающей, пожалуйста, пусть прикидывается — Эти детские игры в детский сад нам неинтересны, — заявил в беседе с журналистами председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили, комментируя заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос о том, что правительству Грузии постоянно говорят, что оно может присоединиться к повестке дня по вопросам связанности, однако «оно не приходит».
По словам Махашвили, грузинская сторона готова к серьёзным переговорам, а не к детским играм.
«Я ничего не буду отвечать Марте Кос. Если она хочет прикидываться непонимающей, пожалуйста, пусть прикидывается. Ситуация проста: это министерская встреча, в которой участвуют министры, а не послы или кто-либо другой. Если на министерскую встречу поступит приглашение на уровне министра, Грузия примет соответствующее участие. Это злоупотребление процедурами и институтами с целью продолжать упрямо навязывать стране собственную политическую повестку. Эти детские игры в детский сад нам неинтересны. Для нас важна конкретная работа. В этом отношении мы готовы к серьёзным переговорам — будь то вопросы безопасности, Чёрного моря, торговли или другие темы, — а не к подобным детским играм», — заявил Махашвили.
При этом депутат «Грузинской мечты» заявил, что «чем дольше Брюссель будет продолжать подобное упрямство, тем сложнее будет защищать интересы Европейского союза в регионе Южного Кавказа».
Махашвили призвал Брюссель не рубить сук, на котором он сидит.
«Это не мешает Грузии строить порты, развивать дороги, инфраструктуру, железную дорогу и, самое главное, создавать именно этот торговый коридор вместе со своими партнёрами, прежде всего с соседними странами и государствами Центральной Азии. Поэтому им решать, как злоупотреблять этими институтами и процедурами. Мы занимаемся своим делом. Если Брюссель хочет прикидываться непонимающим, это его решение, и мы не можем ему в этом помешать. Но работа продолжается, и мы будем продолжать её и в будущем.
Чем дольше Брюссель будет продолжать подобное упрямство, тем сложнее будет защищать интересы Европейского союза в регионе Южного Кавказа. Чем дольше он будет продолжать эти капризы, тем сложнее ему будет обеспечивать собственное присутствие на Южном Кавказе. Поэтому пусть не рубят сук, на котором сидят», — заявил Махашвили.
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