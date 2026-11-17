Если Марта Кос хочет продолжать прикидываться непонимающей, пожалуйста, пусть прикидывается — Эти детские игры в детский сад нам неинтересны, — заявил в беседе с журналистами председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили, комментируя заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос о том, что правительству Грузии постоянно говорят, что оно может присоединиться к повестке дня по вопросам связанности, однако «оно не приходит».

По словам Махашвили, грузинская сторона готова к серьёзным переговорам, а не к детским играм.

«Я ничего не буду отвечать Марте Кос. Если она хочет прикидываться непонимающей, пожалуйста, пусть прикидывается. Ситуация проста: это министерская встреча, в которой участвуют министры, а не послы или кто-либо другой. Если на министерскую встречу поступит приглашение на уровне министра, Грузия примет соответствующее участие. Это злоупотребление процедурами и институтами с целью продолжать упрямо навязывать стране собственную политическую повестку. Эти детские игры в детский сад нам неинтересны. Для нас важна конкретная работа. В этом отношении мы готовы к серьёзным переговорам — будь то вопросы безопасности, Чёрного моря, торговли или другие темы, — а не к подобным детским играм», — заявил Махашвили.