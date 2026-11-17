По ее словам, Грузия продолжает работу над достижением консенсуса относительно председательства в ОБСЕ на будущий год.

«Вопрос о председательстве в ОБСЕ переходит в активную фазу. Приближается министерская встреча ОБСЕ. На следующий год у организации нет председателя, соответствующее решение пока не принято. Что касается Кипра, в прошлом году решение не удалось принять из-за позиции Турции, и все об этом прекрасно знают. Однако мы видим, что отдельные европейские государства вновь пытаются использовать данный вопрос для того, чтобы зафиксировать позицию против Грузии», — заявила Бочоришвили.

По словам министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили, против кандидатуры Тбилиси на председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не выступают США, Украина, Россия, Турция, соседние государства и большая часть стран Европы. В то же время, по словам главы МИД, часть европейских государств выступает против председательства Грузии в ОБСЕ.

«Несмотря на то, что идет конкретный процесс, мы продолжаем работать над тем, чтобы консенсус по поводу председательства в ОБСЕ в следующем году был достигнут. Примечательно, что против кандидатуры Грузии не выступают государства, играющие решающую роль в формировании консенсуса, такие как Соединенные Штаты Америки, Украина, Россия, Турция, соседние страны и, можно сказать, большая часть европейских государств. Это в очередной раз указывает на то, что у Евросоюза нет единой позиции даже по вопросу несогласия.

Соответственно, у нас есть хорошая возможность продолжать работу, чтобы у ОБСЕ — крайне важной для нас организации, особенно для страны, перед которой стоят серьезнейшие вызовы безопасности, — появилось государство-председатель на следующий год. И чтобы это государство-председатель, если им станет Грузия, внесло свой вклад в работу организации», — добавила Мака Бочоришвили.

Напомним, власти Грузии заявили о заинтересованности в том, чтобы стать страной — председателем ОБСЕ в 2027 году. В конце сентября издание Rapporteur сообщило, что страны Евросоюза не поддерживают ее кандидатуру.

В Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе входят 57 государств-участников, в том числе 27 государств-членов ЕС. Избрание страны-председателя в ОБСЕ осуществляется единогласно (на основе консенсуса). При этом все 57 государств-участников обладают правом вето. Следовательно, если хотя бы одна страна выступает против предложенной кандидатуры, решение не может быть принято.

Официальное решение о председательстве принимается Советом министров ОБСЕ (который собирается раз в год, обычно в декабре, на уровне министров иностранных дел).

Когда страна избирается председателем ОБСЕ, глава внешнеполитического ведомства этого государства становится Действующим председателем ОБСЕ. Он координирует текущую политическую деятельность организации, курирует вопросы предотвращения конфликтов и урегулирования кризисов, а также представляет ОБСЕ на международной арене.