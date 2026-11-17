Вице-премьер Грузии отправилась с официальным визитом в Азербайджан
Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили отправилась с официальным визитом в Азербайджан, где проведёт встречи на высоком двустороннем уровне.
По информации Министерства экономики, в рамках визита запланирована встреча вице-премьера Грузии с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Мариам Квривишвили также встретится с премьер-министром Али Асадовым. Кроме того, состоятся встречи с профильными министрами.
В ходе переговоров стороны обсудят вопросы экономического и энергетического сотрудничества между двумя странами, текущие и планируемые совместные проекты, а также возможности дальнейшего углубления стратегического партнёрства.
Мариам Квривишвили отправилась в Азербайджан вместе с делегацией. В её состав вошли заместители министра экономики и устойчивого развития Генади Арвеладзе и Инга Пхаладзе, а также генеральный директор «Грузинской государственной электросистемы» Давид Вардиашвили и директор по вопросам безопасности и мониторинга Леван Цхведиани.
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