Пенсии и социальная помощь – на эти цели предусмотрено 8,8 млрд лари. Почти 6 млрд лари из этой суммы направят на социальную защиту пожилых людей. В следующем году пенсии гражданам младше 70 лет увеличат на 45 лари, а людям старше 70 лет – на 60 лари. Число пенсионеров в стране превышает 905 тысяч.

Согласно проекту государственного бюджета Грузии на 2027 год, его объём составит 38,4 млрд лари. Правительство рассчитывает на экономический рост в 5% и инфляцию на уровне 3%.

На социальную защиту семей и детей предусмотрено более 1,7 млрд лари. Пособие на проживание в Грузии получают более 405 тысяч человек, ещё около 142 тысяч участвуют в программе общественных работ.

Транспортная инфраструктура – финансирование дорог, железнодорожного, морского и воздушного транспорта составит 1,91 млрд лари – на 312,6 млн больше, чем в 2026 году. В частности, 250 млн лари предусмотрено на развитие Транскаспийского транспортного коридора.

Экономическая деятельность – расходы в этом направлении достигнут 3,94 млрд лари. Финансирование сельского хозяйства (поддержку фермеров, обеспечение безопасности пищевых продуктов, развитие ирригационных систем и не только) увеличится до 766,9 млн лари.

Энергетика – финансирование этой сферы планируется сократить со 114 млн до 81,8 млн лари. Средства в основном будут направлены на несколько крупных проектов, в том числе реконструкцию Ингури и Варднили ГЭС, а также развитие инфраструктуры передачи электроэнергии.

Безопасность и оборона – в 2027 году финансирование в направлении общественного порядка и безопасности достигнет 3,04 млрд лари, что на 333,4 млн лари больше плана предыдущего года.

На сферу обороны предусмотрено 2,37 млрд лари – на 383,1 млн лари больше.

В совокупности эти два направления составляют более 5,4 млрд лари. Их финансирование увеличивается примерно на 716 млн лари.

Наибольшая доля бюджета в сфере общественного порядка и безопасности приходится на полицию и государственную охрану – около 1,59 млрд лари.

Образование – финансирование этого направления вырастет до 3,77 млрд лари. Основная часть средств – почти 2,53 млрд лари направляется на общее образование. Финансирование дошкольного образования сократится со 130,7 млн до 120,7 млн лари, а высшего образования – на 24,8 млн, до 317,2 млн лари.

Здравоохранение – в этой сфере предусмотрено 2,73 млрд лари, примерно на 325 млн больше, чем в 2026 году. Финансирование программы всеобщего здравоохранения достигнет 1,65 млрд лари.

Отдельное внимание в проекте бюджета уделено повышению зарплат в государственном секторе. С 2027 года они должны вырасти на 8,4%. В результате ежемесячная зарплата президента, премьер-министра и председателя парламента составит 17 350 лари, а депутатов парламента – 13 880 лари. Для сравнения, пенсия граждан младше 70 лет составит 415 лари в месяц.

Проект бюджета на 2027 год пока не утверждён. Правительство должно представить окончательный вариант парламенту до 30 ноября. Голосование запланировано не позднее 18 декабря, при необходимости срок утверждения может быть продлён до 31 декабря.