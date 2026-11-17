С июля по сентябрь 2026 года Грузия выдворила из страны 1134 иностранца, из них 109 граждан России. По этому показателю россияне поднялись на второе место, хотя по итогам первого полугодия были четвертыми. Об этом свидетельствуют данные МВД Грузии за III квартал.

Первое место по-прежнему занимают граждане Турции: 306 человек. За россиянами идут граждане Туркменистана (93), Ирана (85) и Индии (79).

Число выдворенных россиян растет от квартала к кварталу: 66 человек в январе — марте, 79 в апреле — июне и 109 в июле — сентябре. Всего с начала года из Грузии выдворили 254 россиянина. Для сравнения: за весь 2025 год из страны выдворили 73 граждан России.