За три месяца из Грузии выдворены 109 россиян
С июля по сентябрь 2026 года Грузия выдворила из страны 1134 иностранца, из них 109 граждан России. По этому показателю россияне поднялись на второе место, хотя по итогам первого полугодия были четвертыми. Об этом свидетельствуют данные МВД Грузии за III квартал.
Первое место по-прежнему занимают граждане Турции: 306 человек. За россиянами идут граждане Туркменистана (93), Ирана (85) и Индии (79).
Число выдворенных россиян растет от квартала к кварталу: 66 человек в январе — марте, 79 в апреле — июне и 109 в июле — сентябре. Всего с начала года из Грузии выдворили 254 россиянина. Для сравнения: за весь 2025 год из страны выдворили 73 граждан России.
Беларусов в третьем квартале выдворили 15 человек, украинцев тоже 15. С начала года это 39 и 30 человек. В 2025 году из Грузии выдворили всего шесть беларусов, а украинцев не выдворяли.
Решение о выдворении иностранцев в Грузии принимает суд. Под него попадают как те, кто превысил разрешенный срок пребывания в стране, так и отбывшие тюремный срок в Грузии или совершившие преступления и административные правонарушения.
Ещё в разделе «Политика» Все →
ЕС потребует от новых властей Сирии не признавать оккупированные регионы Грузии и Украины
Евросоюз намерен включить требование о непризнании оккупированных территорий Грузии и Украины в условия обновленного соглашения об ассоциации с…
Каладзе: Мы никому не запрещаем водить автомобиль, но мы должны понимать одну простую вещь: пространство городских улиц не бесконечно
По данным системы фиксации автомобилей с помощью камер мэрии Тбилиси, в течение одного дня в столице регистрируется до 900 тысяч автомобилей. Об этом…
Тбилиси снова отказался участвовать во встрече министров ЕС из-за «низкого» приглашения
Грузия второй год подряд пропускает министерскую встречу Евросоюза по вопросам транспортной, энергетической и цифровой связанности в Брюсселе. В…
Гражданский реестр Грузии отказывается регистрировать новую оппозиционную партию
Лидер недавно учрежденного движения «Сначала Грузия» («ჯერ საქართველო») Виктор Кипиани заявил, что Гражданский реестр вновь отказал им в регистрации…
Адвокат: Гарибашвили обратится в ЕСПЧ, если шантаж и давление на него не расследуют
Адвокат находящегося в заключении бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили Сосо Бараташвили заявил, что если прокуратура не начнет…
Каладзе: Решить проблему пробок в Тбилиси исключительно за счёт строительства эстакад и расширения дорог невозможно
Я очень хорошо понимаю повседневные проблемы и неудобства, с которыми связано передвижение по городу, — именно поэтому мы продолжаем работать. Об…