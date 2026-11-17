Сосо Бараташвили, адвокат бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили обвиняет прокуратуру в нежелании начинать расследование по фактам предполагаемого психологического давления и угроз в отношении его подзащитного. По его словам, прокуратура пытается создать у общественности впечатление, будто экс-премьер отказывается сотрудничать со следствием. В интервью телеканалу Pirveli юрист заявил, что сторона защиты ожидает от прокуратуры официального письменного ответа. Если расследование не будет начато, защита обратится в Европейский суд по правам человека.

«Ираклий Гарибашвили заявляет, что хочет сотрудничать со следствием, но в рамках закона и в соответствии с законом. Теперь мы дождёмся ответа Генеральной прокуратуры, выясним, кому будет направлено заявление, которое мы подали вчера. Если нам не ответят и не начнут расследование, мы примем решение о следующем шаге – обращении в Европейский суд по правам человека. Они должны рассмотреть наше заявление и обязательно предоставить письменный ответ», — сказал Сосо Бараташвили.

16 ноября прокуратура заявила, что публичные заявления Гарибашвили и его адвоката о совершении преступления не содержат конкретной информации, поэтому правовых оснований для начала расследования нет. По информации ведомства, следователь встретился с бывшим премьером для уточнения обстоятельств, однако тот отказался предоставить информацию.

В свою очередь, адвокат Сосо Бараташвили утверждает, что Гарибашвили готов сотрудничать со следствием и дать показания перед судьёй магистром, если расследование будет официально начато.