Защита Гарибашвили обратится в ЕСПЧ, если прокуратура не начнёт расследование по фактам угроз
Сосо Бараташвили, адвокат бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили обвиняет прокуратуру в нежелании начинать расследование по фактам предполагаемого психологического давления и угроз в отношении его подзащитного. По его словам, прокуратура пытается создать у общественности впечатление, будто экс-премьер отказывается сотрудничать со следствием. В интервью телеканалу Pirveli юрист заявил, что сторона защиты ожидает от прокуратуры официального письменного ответа. Если расследование не будет начато, защита обратится в Европейский суд по правам человека.
«Ираклий Гарибашвили заявляет, что хочет сотрудничать со следствием, но в рамках закона и в соответствии с законом. Теперь мы дождёмся ответа Генеральной прокуратуры, выясним, кому будет направлено заявление, которое мы подали вчера. Если нам не ответят и не начнут расследование, мы примем решение о следующем шаге – обращении в Европейский суд по правам человека. Они должны рассмотреть наше заявление и обязательно предоставить письменный ответ», — сказал Сосо Бараташвили.
16 ноября прокуратура заявила, что публичные заявления Гарибашвили и его адвоката о совершении преступления не содержат конкретной информации, поэтому правовых оснований для начала расследования нет. По информации ведомства, следователь встретился с бывшим премьером для уточнения обстоятельств, однако тот отказался предоставить информацию.
В свою очередь, адвокат Сосо Бараташвили утверждает, что Гарибашвили готов сотрудничать со следствием и дать показания перед судьёй магистром, если расследование будет официально начато.
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