

Цулукиани о Саакашвили: На границе его ждет процедура задержания

27.08.2020 15:12









«Мы, конечно, приветствуем, если он найдет силы в Грузии и прибудет в Грузию. Его несомненно на границе ждет процедура задержания и конечно же грузинская тюрьма.



Он находится в розыске, и приговоры, вынесенные против него несколькими инстанциями, вступили в силу, которые он может потом пересмотреть (перепроверить), когда будет находится в грузинской тюрьме», - говорит Теа Цулукиани.



Третий президент Грузии сегодня опубликовал видео, в котором он



«В течение всех этих семи лет не было ни дня, чтобы я не был заинтересован новостями Грузии, и я точно знаю, моя работа на посту президента не была напрасной, и многое из того, что мы создали, до сих пор сохранилось и работает, но в то же время, когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного лучше и каждый грузин может быть богатым и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь!», - говорит Саакашвили. Министр юстиции Теа Цулукиани отвечает на видеообращение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Цулукиани говорит, что они приветствую, если Саакашвили приедет в Грузию, и, по ее словам, экс-президента на границе ждет процедура задержания.«Мы, конечно, приветствуем, если он найдет силы в Грузии и прибудет в Грузию. Его несомненно на границе ждет процедура задержания и конечно же грузинская тюрьма.Он находится в розыске, и приговоры, вынесенные против него несколькими инстанциями, вступили в силу, которые он может потом пересмотреть (перепроверить), когда будет находится в грузинской тюрьме», - говорит Теа Цулукиани.Третий президент Грузии сегодня опубликовал видео, в котором он говорит, что возвращается «В течение всех этих семи лет не было ни дня, чтобы я не был заинтересован новостями Грузии, и я точно знаю, моя работа на посту президента не была напрасной, и многое из того, что мы создали, до сих пор сохранилось и работает, но в то же время, когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного лучше и каждый грузин может быть богатым и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь!», - говорит Саакашвили.



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