

Познер и часть его делегации были оштрафованы за нарушение ковидного режима в Грузии - МВД

01.04.2021 10:09









По информации ведомства, еще 9 человек, сопровождавших Познера, не нарушали условий изоляции и карантина.

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Напомним, что Владимир Познер с сопровождавшими его лицами прибыл в Тбилиси чартерным рейсом вчера. Они планировали остаться в стране до 3 апреля. Целью визита было названо желание справить 87-летний юбилей Познера.



В Грузии российскую делегацию встретили акцией протеста, которая была проведена спонтанно у гостиницы "Румс", где остановились гости, и ресторана "Винотел", где они справляли юбилей. Раздражение грузинской общественности вызвали заявления Познера об оккупированных территориях Грузии и оскорбительные высказывания в адрес грузин и абхазов.

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Сообщается, что делегация Познера покинула страну сегодня утром тем же самолетом, каким прибыла. Кремлевский пропагандист Владимир Познера и еще 31 человек были оштрафованы за нарушение условий изоляции и карантина по прибытии в страну. Об этом сообщает телекомпания "Формула" со ссылкой на МВД Грузии.По информации ведомства, еще 9 человек, сопровождавших Познера, не нарушали условий изоляции и карантина.Напомним, что Владимир Познер с сопровождавшими его лицами прибыл в Тбилиси чартерным рейсом вчера. Они планировали остаться в стране до 3 апреля. Целью визита было названо желание справить 87-летний юбилей Познера.В Грузии российскую делегацию встретили акцией протеста, которая была проведена спонтанно у гостиницы "Румс", где остановились гости, и ресторана "Винотел", где они справляли юбилей. Раздражение грузинской общественности вызвали заявления Познера об оккупированных территориях Грузии и оскорбительные высказывания в адрес грузин и абхазов.Сообщается, что делегация Познера покинула страну сегодня утром тем же самолетом, каким прибыла.



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