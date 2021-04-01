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В Тбилиси оштрафовали гостиницу за поздний ужин Владимира Познера
01.04.2021 10:31
Известный российский журналист Владимир Познер приехал в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения – 1 апреля ему исполнится 87 лет, но его планы могут быть нарушены.
Вечером в среду возле гостиницы, где ужинал со своими друзьями известный телеведущий, началась акция протеста – здесь собрались гражданские активисты, которые считают неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии.
Участники акции протеста сорвали ужин знаменитости. Протестующим удалось добраться до электрощита и обесточить здание гостиницы. Кроме этого, они сообщили в Инспекцию труда о том, что ужин проходит с нарушением действующего в Грузии с девяти вечера «комендантского часа» и ресторан отеля был оштрафован на 10 тысяч лари.
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По сообщениям грузинских СМИ, Познер прилетел в Тбилиси чартерным рейсом, вместе с ним приехали 50 человек – друзья и коллеги журналиста. Организатором мероприятия названа певица Миранда Мирианашвили, супруга российского бизнесмена Леонида Огарева.
Планы Познера отметить день рождения в Грузии стал темой дня в Facebook еще до его приезда и в аэропорту его встретили камеры грузинских телеканалов.
«Я уже третий год отмечаю свой день рождения в Тбилиси. Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения», — сказал Познер журналистам и отказался отвечать на вопросы, касающиеся его мнения о статусе Абхазии.
У гостиницы, где проходил ужин, выстроился кордон полиции – гостей вывезли на автобусах по месту проживания в другие отели. Позже протестующие переместились к гостинице, где остановился Познер. В настоящее время они продолжают акцию у гостиницы и требуют, чтобы российский журналист покинул Грузию.
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