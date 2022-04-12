

Командование российских террористов спланировало химическую атаку против Украины

12.04.2022 01:39









- Сегодня, к полудню, практически все приграничные с Украиной области РФ (Белгородская, Брянская, Курская и Воронежская), а также северные районы Крыма и приазовские районы Краснодарского края уже ввели желтый (повышенный) уровень террористической опасности



- В «ДНР» заявляют, что после «блокировки «Азовстали»



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- В Донецкой области начали обстреливать цистерны



Напомним, что по причине провала взятия Киева, и вынужденного отступления по всей Киевской области, в Москве начали зачистку виновных. Было принято решение о замене командующего военной операции по полномасштабной оккупации Украины. В место Александра Галкина, по приказу МО РФ назначен Александр Дворников.



Назначение Дворникова и в считанные дни применение химического оружия в Мариуполе, где до сих пор находятся около 170 тысяч гражданского населения, вряд ли является простым совпадением. Именно Дворников, командуя российской группировкой в Сирии, отдавал приказ на применение химического оружия против гражданского населения этой страны, в ходе которых было много жертв среди мирных жителей, в том числе детей. Так же, по приказу Дворникова, российская авиация в Сирии наносила ракетно-бомбовые удары по школам, больницам, по гражданским объектам с массовыми скоплениями гражданского населения.



Назначение Дворникова явно сказалось на характер ведение боевых действий. Они безвозвратно стали характеризоваться как - террористическая война.

Командование российских террористов спланировало химическую атаку против Украины. В Мариуполе российские террористы применили химическое оружие неизвестного происхождения против гражданского населения, в Донецкой области те же террористы обстреливают цистерны с азотной кислотной, создавая опасность жизни мирным жителям. То, что эти акты заранее спланированы, указывает хронология подготовки этой атаки. В частности:- Сегодня, к полудню, практически все приграничные с Украиной области РФ (Белгородская, Брянская, Курская и Воронежская), а также северные районы Крыма и приазовские районы Краснодарского края уже ввели желтый (повышенный) уровень террористической опасности- В «ДНР» заявляют, что после «блокировки «Азовстали» стоит обратиться к химическим войскам » в Мариуполе. «Азов» сообщает о распылении неизвестного вещества в воздухе.- В Донецкой области начали обстреливать цистерны с азотной кислотой Напомним, что по причине провала взятия Киева, и вынужденного отступления по всей Киевской области, в Москве начали зачистку виновных. Было принято решение о замене командующего военной операции по полномасштабной оккупации Украины. В место Александра Галкина, по приказу МО РФ назначен Александр Дворников.Назначение Дворникова и в считанные дни применение химического оружия в Мариуполе, где до сих пор находятся около 170 тысяч гражданского населения, вряд ли является простым совпадением. Именно Дворников, командуя российской группировкой в Сирии, отдавал приказ на применение химического оружия против гражданского населения этой страны, в ходе которых было много жертв среди мирных жителей, в том числе детей. Так же, по приказу Дворникова, российская авиация в Сирии наносила ракетно-бомбовые удары по школам, больницам, по гражданским объектам с массовыми скоплениями гражданского населения.Назначение Дворникова явно сказалось на характер ведение боевых действий. Они безвозвратно стали характеризоваться как - террористическая война.



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