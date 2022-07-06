

Президент не исключает возможность запрета деятельности пророссийских агрессивных групп

06.07.2022 11:25









Саломе Зурабишвили откликается на события, произошедшие 5 июля 2021 года, и заявляет, что пророссийские, насильственные, гомофобные и агрессивные группировки усилились, что совершенно недопустимо.



По словам Саломе Зурабишвили, их усиление наносит ущерб европейской перспективе страны.



«Прошел год после событий 5 июля, сегодня общество по-прежнему ждет привлечения преступников к ответственности. Это та реальность, на основе которой в этот период усилились пророссийские, насильственные, гомофобные и агрессивные группы. Укрепились в стране, 20% территорий которой оккупированы Россией, что совершенно недопустимо. Их усиление наносит ущерб нашей европейской перспективе.



Некоторые считают, что ответом на это является запрет их деятельности, однако в стране с демократическими принципами запрет должен быть последним, крайним шагом и подкрепляться сильными правовыми аргументами, чтобы не оставалось подозрений, что имеет место посягательство на свободу слова и выражения. Однако, исходя из принципов тех же демократических стран, может стать необходимым и принятие подобного решения.



Прежде чем принять это крайнее решение, каждый должен взять свою долю ответственности, и должна быть неприемлемой защита этой группы и поощрение их пророссийской и антиевропейской пропаганды.



Самое главное в этой данности: защита принципа верховенства закона, что подразумевает ответственность за совершенное преступление, эффективный контроль их деятельности и идентификацию источников их финансирования, это прямая ответственность власти. Прямая обязанность власти, чтобы такие группировки не могли помешать европейской перспективе Грузии!», - написала Саломе Зурабишвили в соцсети.



Народный защитник Грузии



По её словам, партия была создана организаторами незаконных действий и насилия 5 июля 2021 года. Омбудсмен считает, что их заявления содержат признаки свержения конституционного строя, разжигают рознь, поощряют насилие и сами проявляют признаки насилия. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что запрет деятельности пророссийских групп в стране с демократическими принципами должен быть последним, крайним шагом, однако, исходя из того же принципа может стать необходимым принятие подобного решения. Об этом президент Грузии пишет в социальной сети.Саломе Зурабишвили откликается на события, произошедшие 5 июля 2021 года, и заявляет, что пророссийские, насильственные, гомофобные и агрессивные группировки усилились, что совершенно недопустимо.По словам Саломе Зурабишвили, их усиление наносит ущерб европейской перспективе страны.«Прошел год после событий 5 июля, сегодня общество по-прежнему ждет привлечения преступников к ответственности. Это та реальность, на основе которой в этот период усилились пророссийские, насильственные, гомофобные и агрессивные группы. Укрепились в стране, 20% территорий которой оккупированы Россией, что совершенно недопустимо. Их усиление наносит ущерб нашей европейской перспективе.Некоторые считают, что ответом на это является запрет их деятельности, однако в стране с демократическими принципами запрет должен быть последним, крайним шагом и подкрепляться сильными правовыми аргументами, чтобы не оставалось подозрений, что имеет место посягательство на свободу слова и выражения. Однако, исходя из принципов тех же демократических стран, может стать необходимым и принятие подобного решения.Прежде чем принять это крайнее решение, каждый должен взять свою долю ответственности, и должна быть неприемлемой защита этой группы и поощрение их пророссийской и антиевропейской пропаганды.Самое главное в этой данности: защита принципа верховенства закона, что подразумевает ответственность за совершенное преступление, эффективный контроль их деятельности и идентификацию источников их финансирования, это прямая ответственность власти. Прямая обязанность власти, чтобы такие группировки не могли помешать европейской перспективе Грузии!», - написала Саломе Зурабишвили в соцсети.Народный защитник Грузии подготовила иск с требованием запрета партии «Консервативное движение», основанной телеканалом Alt-Info.По её словам, партия была создана организаторами незаконных действий и насилия 5 июля 2021 года. Омбудсмен считает, что их заявления содержат признаки свержения конституционного строя, разжигают рознь, поощряют насилие и сами проявляют признаки насилия.



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